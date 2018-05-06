تورينو يهدي الدوري الإيطالي لجاره

أهدى نابولي بشكل كبير يوفنتوس سابع ألقابه على التوالي في دوري الدرجة الأولى الايطالي بعد أن أضاع تقدمه مرتين، ليتعادل على أرضه 2-2 مع تورينو الذي يقبع في منتصف جدول الترتيب.

وترك التعادل نابولي، وهو الفريق الوحيد الذي يمكنه اللحاق بيوفنتوس المتصدر، مبتعدا بفارق 6 نقاط خلف الفريق القادم من تورينو قبل جولتين على النهاية، وفق ما نقلت سكاي نيوز.

ومع تعادل الفريقين في سجل المواجهات المباشرة، سيحسم فارق الأهداف الفريق الفائز باللقب في حال التساوي في النقاط. ويتفوق يوفنتوس على نابولي في فارق الأهداف حاليا بواقع 16 هدفا.

وسجل دريس ميرتنز والبديل ماريك هامشيك لأصحاب الأرض، لكن تورينو رد بعد كل هدف بواسطة دانييلي باسيلي ولورينتسو دي سيلفستري.

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