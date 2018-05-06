انتهاء الخلاف بين الإتحاد المصري لكرة القدم ومحمد صلاح

عين ليبيا

أعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة في تغريدة على حسابه على موقع تويتر انتهاء الخلاف بين الإتحاد واللاعب محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي ورفع صور اللاعب من دعاية المنتخب المصري لكرة القدم.

وشهدت الفترة الماضية أزمة بين نجم نادي ليفربول الإنجليزي واتحاد الكرة المصري بسبب الحقوق التسويقية والدعائية الخاصة باللاعب حيث بدأت الأزمة عندما أوضح وكيل أعمال اللاعب أن هناك مشكلة كبيرة تواجه محمد صلاح مع الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب استخدام الاتحاد لصورة صلاح مع شركة منافسة للشركة التي تمتلك الحقوق التسويقية للاعب.

الجبلاية @EFA تزيل أسباب الخلاف مع @MoSalah وترفع صوره من دعاية المنتخب

— Hany Abou Rida (@AbouRidaHany) May 6, 2018

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