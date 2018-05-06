الكلاسيكو ينتهي بتعادل و9 بطاقات

في عشر دقائق فقط افتتح أصحاب الأرض التسجيل، في مباراة الإياب بين برشلونة وريال مدريد، بعد أن أحرز البلوغرانا كأس الليغا الإسبانية، ورفض زيدان الوقوف في ممر شرفي لمنافسه اللدود.

لم تمض 4 دقائق أخرى حتى عدّل الدون النتيجة بهدف صنعه كريم بنزيمة، ليلحق المرينغي بالبلوغرانا في مواجهة الكامب نو.

انتهى الشوط الأول بعد ست بطاقات طالت نجمي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز، فضلاً عن مدافعي الملكي سيرجيو راموس، رافاييل فاران وخوسيه إغناسيو، فضلا عن حمراء أخرجت مدافع البارسا سيرغي روبيرتو.

بعد تبديل الدون في بداية الشوط الثاني تقدم البلوغرانا بهدف “الليو” الذي صنعه سواريز، لكن النجم الويلزي غاريث بيل عادل النتيجة في الدقيقة 72، قبل حصوله على بطاقة صفراء في الدقيقة 76.

استمر مسلسل البطاقات ليحصل كذلك ظهير الملكي “مارسيلو” على صفراء أخرى، ويحصل لاعب وسط برشلونة إيفان راكيتيتش على بطاقة مماثلة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الخصمين اللدودين.

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