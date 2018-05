المتوسط:

فاز فريق الاتحاد على السويحلي ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من الدوري الليبي الممتاز للكرة القدم .

وانتهت المباراة التي جمعت الاتحاد والسويحلي التي أقيمت على ملعب طرابلس الدولي، بنتيجة ثلاثة أهداف لصفر.

وسجل أهداف الاتحاد كلا من اللاعب عبد العاطي العباسي و اللاعب المهدي المصري و اللاعب المعتصم صبو .

