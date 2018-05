المتوسط:

يواجه فريق الأهلي بنغازي مع فريق السويحلي في نهائيات بطولة كأس ليبيا للكرة الطائرة، اليوم الاثنين.

وتقام المباراة التي تجمع الأهلي بنغازي والسويحلي في القاعة الكبرى بطرابلس في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.

