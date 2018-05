تونس تتعادل مع السنغال في بطولة إفريقيا لكرة القدم المصغرة بطرابلس

المتوسط:

تعادل لمنتخب التونسي لكرة القدم المصغرة “الميني فوت”،مع نظيره السنغالي لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم المصغرة، الذي يقام العاصمة الليبية طرابلس.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، وكان المنتخب الليبي قد فاز على منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد بالمجموعة الأولى.

يذكر إن بطولة إفريقيا لكرة القدم المصغرة تقام من 5 إلى 12 مايو الجاري.

