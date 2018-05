تقارير إسبانية تكشف عن حجم إصابة كريستيانو رونالدو

المتوسط:

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن حجم الإصابة التي تعرض لها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال لقاء الكلاسيكو بين فريقه ريال مدريد وبرشلونة (2-2)، يوم الأحد، على ملعب “كامب نو”.

وشعر الدون رونالدو “صاروخ ماديرا”، بألم في قدمه اليمنى بعد تسجيله هدف التعادل للفريق الملكي، بعد احتكاكه بقلب الدفاع الكتالوني جيرارد بيكيه، مما أثار القلق لدى جماهير ريال مدريد.

وزج الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، باللاعب ماركو أسينسيو في الشوط الثاني بدلا من رونالدو، حفاظا على سلامة “صاروخ ماديرا” قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول، يوم 26 مايو الجاري، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وكشف موقع “برنابيو ديجتال” الإسباني، أن الفحوصات الطبية الأولية، التي خضع لها رونالدو، أظهرت إصابته بإلتواء في الكاحل، وأنها لن تحرمه من المشاركة في نهائي التشامبيونز ليغ.

