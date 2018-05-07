الاتحاد يختتم مشوار الدوري بثلاثية نظيفة

طرابلس 07 مايو 2018 ( وال ) – أختتم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مشواره في مرحلة الإياب من بطولة الدوري الليبي لكرة القدم بفوز مستحق على السويحلي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب طرابلس الدولي.

المباراة التي جرت – أمس الأحد – قادها الحكم أحمد البوعيشي، فشوطها الأول جاء سريعاً خاصة من جانب الاتحاد الذي نجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 29 وذلك عن طريق عبد العاطي العباسي وذلك بعد تلقيه لعرضية اللاعب مؤيد القريتلي، ومعه تنتهي مجريات الشوط الأول بهدف وحيد.

في الشوط الثاني كيف الاتحاد ضغطه على مرمى الحارس علي أشنينه وفرض إيقاعه على مجريات النصف الثاني من المقابلة، وفي الدقيقة 53 معاذ المنصوري حارس الاتحاد أبعد انفراد المهاجم أحمد بودبوس، و كاد السويحلي تعديل النتيجة عن طريقة البرازيلي ماثيوس في الدقيقة 55 لكن الحارس معاذ المنصوري تصدي لتسديدة البرازيلي.

ومن كرة عرضية لعبت من اللاعب محمد الطبال من الجهة اليمنى ، تمكن لاعب الرواق الإيسر المهدي المصري مضاعفة النتيجة بهدف ثان وذلك عند الدقيقة 59 ، بعدها واصل الاتحاد سيطرته وتعددت الألعاب أكثر وذهبت رأسية اللاعب الغاني كوامي في الدقيقة 66 فوق الخشبات الثلاث.

وعاد اللاعب المحترف الغاني كوامي مجدداً في الدقيقة 70 ويلعب كرة خلفية بالكعب ، لكن يقظة الحارس علي أشنينه حالة دون دخول الكرة الشباك، الدقيقة 86 أعلنت عن موعد الهدف الثالث وذلك عن طريق رأسية المدافع المعتصم بالله صبو بعد أن أستفاد من الكرة المرفوعة من علامة الزاوية، معها تنتهي مجريات اللقاء بتفوق الاتحاد بثلاثية نظيفة.

وبهذا الفوز يختتم فريق الاتحاد مشواره في المجموعة الثالثة في الدوري الليبي لكرة القدم قبل الدخول في الدور الرباعي برصيد 34 نقطة من أصل 12 مباراة، ويعد فريق الاتحاد صاحب أقوى خط هجوم مسجلاً 33 هدفاً، ودخل مرماه 4 أهداف تاركاً السويحلي في المرتبة الثانية برصيد 21 نقطة. ( وال – طرابلس ) س أ

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