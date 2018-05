نجم فريق يوفينتوس الإيطالى: أتمنى الفوز بالدورى الإنجليزى

المتوسط:

أعرب الألمانى ، تونسى الأصل، سامى خضيرة، نجم فريق يوفينتوس الإيطالى عن سعادته البالغة بتواجده فى صفوف بطل الدورى الايطالى، ولكنه أكد أنه يحلم بالفوز بلقب الدورى الإنجليزى، لكى تكتمل مجموعة البطولات المحلية التى حصل عليها مع الأندية المختلفة التى لعب لها.

خضيرة كان محظوظاً بالحصول على 3 ألقاب من دوريات البيج فايف، وهى لقب الدورى الألمانى مع شتوتجارت، الدورى الإسبانى مع ريال مدريد، والدورى الإيطالى مع فريقه الحالى يوفنتوس.

وفى ظل تبقى عام واحد فى عقده مع اليوفى قال خضيرة فى تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية: “عقدى ينتهى بعد عام واحد.. أنا غالباً أفكر فى المستقبل لأنه من الممكن أن يحدث أى شيء.. أنا سعيد هنا جداً فى يوفنتوس لأنى أعشق التحديات التى أخوضها هنا”.

وتابع الفائز بلقب كأس العالم مع منتخب الماكينات قائلاً: “أنا أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب فى مختلف الدوريات ومن بين أفضل الدوريات فى أوروبا أفتقد الفوز بلقب الدورى الإنجليزى بعد أن فزت به فى ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا”.

وأضاف قائلاً: “الدورى الإنجليزى دائماً ما كان يجتذبنى.. الفوز بلقب الدورى هناك سيكمل كوكتيل البطولات التى فزت بها.. ولكن رغم ذلك أنا لا أقترح أى شيء فأنا سعيد هنا فى مدينة تورينو وفى كرة القدم من الصعب أن تتوقع أى شيء فى المستقبل.. لقد رأيت هنا أن يوفنتوس نادٍ استثنائى”.

جدير بالذكر أن خضيرة اقترب من الفوز بلقب الدورى الإيطالى مع يوفنتوس هذا الموسم، حيث يحتاج البيانكونيرى لنقطة واحدة فقط من مباراته المقبلة أمام مضيفه روما، وذلك بعدما تعادل نابولى اليوم مع تورينو بهدفين لمثلهما، ووسع الفارق بينهما إلى 6 نقاط، قبل جولتين من نهاية الموسم.

