بثلاثية نظيفة.. الاتحاد يتفوق على السويحلي

حقق الاتحاد فوزاً على حساب السويحلي في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بالدوري الممتاز بثلاثة أهداف دون مقابل خلال المباراة التي أجريت في ملعب طرابلس الدولي.

الهدف الأول للاتحاد سجله عبد العاطي العباسي وتمكن الوافد الجديد للفريق هذا الموسم المهدي المصري من تسجيل الهدف الثاني بينما أضاف المعتصم صبو ثالث الأهداف، وتعتبر هذه المباراة استعدادا لفريق الاتحاد قبل مواجهة الأهلي بنغازي في أول مباراة له بالدوري الرباعي مساء الخميس.

ورفع الاتحاد بهذا الفوز رصيده من النقاط إلى أربعة وثلاثين نقطة بينما تجمد رصيد السويحلي عند النقطة الحادية والعشرين مختتما مشاركته في الدوري الممتاز بالمركز الثاني.

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