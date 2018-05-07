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بثلاثية نظيفة.. الاتحاد يتفوق على السويحلي

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق الاتحاد فوزاً على حساب السويحلي في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بالدوري الممتاز بثلاثة أهداف دون مقابل خلال المباراة التي أجريت في ملعب طرابلس الدولي.

الهدف الأول للاتحاد سجله عبد العاطي العباسي وتمكن الوافد الجديد للفريق هذا الموسم المهدي المصري من تسجيل الهدف الثاني بينما أضاف المعتصم صبو ثالث الأهداف، وتعتبر هذه المباراة استعدادا لفريق الاتحاد قبل مواجهة الأهلي بنغازي في أول مباراة له بالدوري الرباعي مساء الخميس.

ورفع الاتحاد بهذا الفوز رصيده من النقاط إلى أربعة وثلاثين نقطة بينما تجمد رصيد السويحلي عند النقطة الحادية والعشرين مختتما مشاركته في الدوري الممتاز بالمركز الثاني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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