كلاسيكو مثير ينتهي بالتعادل الإيجابي

حافظ برشلونة الإسباني على سجله الخالي من الهزيمة بعد تعادله 2-2 مع ريال مدريد على ملعب كامب نو، في المرحلة الـ 36 من الدوري الإسباني مساء الأحد.

وسجل برشلونة، الذي حسم بطولة الدوري في المرحلة السابقة، عبر الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة العاشرة، ليتمكن كريستيانو رونالدو من تحقيق التعادل بعد 5 دقائق.

وفي الدقيقة 52 ، سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني بعد كرة من سواريز، ليعقبه تسجيل هدف ثاني لريال مدريد بقدم اللاعب غاريث في الدقيقة الـ72.

يذكر أن المباراة شهدت سلسلة من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

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