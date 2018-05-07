اخبار الرياضة

استعدادات نصراوية لنهائي كأس السلة

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد تتويجه بلقب الدوري الممتاز لكرة السلة وحفاظه على اللقب يسعى فريق النصر للتويج بلقب كأس ليبيا للموسم الثاني على التوالي عندما يستضيف وصيفه في الدوري الأهلي طرابلس بمجمع سليمان الضراط في مباراة ستكون قوية من الطرفين حيث يرغب الأهلي في تعويض إخفاقه على مستوى بطولة الدوري.

ومن المقرر غياب عبد الرازق التركي والشكماك وهما من أبرز لاعبي الفريق سيعوضه وجوده محمد الوداني وبقية زملائه في مباراة ستكون شبيهة بنهائي الدوري وستلعب على جزئيات بسيطة.

وسيحاول رفاق الساعدي عدم التفريط في اللقب والنصر بدوره سيسعى أمام جمهوره للظفر باللقب حيث تعيش اللعبة أفضل أيامها في هذه السنوات داخل قلعة اللعب الجميل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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