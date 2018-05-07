استعدادات نصراوية لنهائي كأس السلة

بعد تتويجه بلقب الدوري الممتاز لكرة السلة وحفاظه على اللقب يسعى فريق النصر للتويج بلقب كأس ليبيا للموسم الثاني على التوالي عندما يستضيف وصيفه في الدوري الأهلي طرابلس بمجمع سليمان الضراط في مباراة ستكون قوية من الطرفين حيث يرغب الأهلي في تعويض إخفاقه على مستوى بطولة الدوري.

ومن المقرر غياب عبد الرازق التركي والشكماك وهما من أبرز لاعبي الفريق سيعوضه وجوده محمد الوداني وبقية زملائه في مباراة ستكون شبيهة بنهائي الدوري وستلعب على جزئيات بسيطة.

وسيحاول رفاق الساعدي عدم التفريط في اللقب والنصر بدوره سيسعى أمام جمهوره للظفر باللقب حيث تعيش اللعبة أفضل أيامها في هذه السنوات داخل قلعة اللعب الجميل.

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