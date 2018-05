كلوب ينتقد محمد صلاح بسبب تصرفه أمام تشيلسى

المتوسط:

انتقد يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، ما بدر من محمد صلاح نجم الفريق ومنتخب مصر، خلال مباراة تشيلسي التي انتهت بخسارة الريدز بهدف دون رد.

وادعى محمد صلاح السقوط بهدف الحصول على ركلة جزاء، إلا أن حكم اللقاء عاقبه على التمثيل بمنحه البطاقة الصفراء، وقال كلوب عقب المباراة في مؤتمر صحفي: “لقد ادعى السقوط، وهذا ما لا أريد رؤيته أو يريد هو فعله”.

وتابع كلوب “بسبب هذا لم يحصل على أي مخالفة في العديد من المواقف التالية. هذا ليس بالأمر الصحيح”.

وأضاف كلوب بشأن صيام صلاح عن التهديف للمباراة الثالثة على التوالي “هذا يحدث لنا جميعا. عليك أن تتعامل مع الأمر. هو في إمكانه أن يكون أفضل وسوف يسجل مجدداً بدون شك”.

ويستعد الفريق الأحمر لخوض مواجهة برايتون يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، حيث يحتاج للفوز لضمان إنهاء الموسم في المربع الذهبي.

وسيخوض ليفربول مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في العاصمة الأوكرانية كييف، يوم 26 مايو/أيار الجاري.

