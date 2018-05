زيدان يرفض التعليق على حكم مباراة “الكلاسيكو” وينتظر تقنية الفيديو

المتوسط:

رفض الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني التعليق على التحكيم وأداء الحكم هيرنانديز عقب مباراة “الكلاسيكو” التي جمعت ناديه بالغريم الأزلي برشلونة يوم أمس الأحد في معقل النادي الكتلوني.

صرح زيدان عقب المباراة بأنه لن يعلق على أداء الحكم إلى أنه أشار لدور “تقنية الفيديو” التي ستدخل الملاعب الإسبانية بدأ من الموسم المقبل.

شهدت مباراة الكلاسيكو بطاقة حمراء كانت من نصيب لاعب برشلونة سيرجيو روبيرتو مع نهاية الشوط الأول وعددا من البطاقات الصفراء موزعة على لاعبي الفريقين.

وفي تعليق على هدف ميسي في مرمى ريال مدريد، قال زيدان: “الآن لاتوجد تقنية الفيديو، والعام المقبل سنرى، لكن الآن لا شيء يغير النتيجة، ومع “تقنية الفيديو” سنرى كيف ستنتهي مباريات كهذه”.

ووجه زيدان الكثير من المديح للاعبي فريقه وللأداء الجيد الذي قاموا به في الشوط الأول، وتمنى لو تابع الفريق نفس المستوى في الشوط الثاني.

يذكر بأن اللقاء انتهى بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق، وتم استبدال البرتغالي رونالدو لمعاناته من إصابة في الكاحل دفعت زيدان لإخراجه.

