نجوم برشلونة يقيمون “ممر شرفى” فى الكلاسيكو .. على طريقة بيكيه

ووفقا لصحيفة “ماركا الإسبانية”، طلب المدافع الإسباني من طاقم الفريق الكتالوني إقامة ممر شرفي للاعبين، كجزء من احتفالات النادي مع الجماهير، وهو ما حصل فعلا، بعد انتهاء مباراة “الكلاسيكو” بالتعادل 2-2.

وحافظ برشلونة الإسباني على سجله الخالي من الهزيمة بعد تعادله 2-2 مع ريال مدريد على ملعب كامب نو مساء الأحد في المرحلة 36 من الدوري الإسباني.

وقال بيكيه للجماهير التي حضرت المباراة: “لأننا عائلة واحدة، وهم (ريال مدريد) رفضوا أن ينظموا لنا ممرا شرفيا، طلبت من طاقم فريقنا إقامة ممرا شرفيا لنا”، وقام اللاعبون بعدها بمغادرة الملعب عبر الممر الشرفي، وسط احتفالات جماهير الفريق، الذي حافظ على سجله خال من الهزائم في الليغا.

وسيتوجب على برشلونة تجنب الهزيمة أمام فياريال وليفانتي وريال سوسييداد، لتحقيق سابقة جديدة في الدوري الإسباني، تتمثل في إنهاء موسم كامل من دون أي هزيمة.

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