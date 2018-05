“الإذاعة البريطانية”: راموس يواجه أزمة مع صلاح فى نهائى أبطال أوروبا

المتوسط:

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” أن سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد الإسبانى، سيواجه صعوبة كبيرة فى إيقاف خطورة النجم المصرى محمد صلاح، المحترف بنادى ليفربول الإنجليزى، فى المباراة المرتقبة التى تجمع بين الفريقين يوم 26 مايو الجارى فى نهائى دورى ابطال اوروبا، وذلك بمدينة “كييف” الأوكرانية.

وقالت الإذاعة البريطانية، إن مهارات محمد صلاح الفائقة وتميزه بالقدرة على المراوغة وخداع المدافعين سيجبر سيرجيو راموس على ارتكاب الأخطاء ضد النجم المصرى، وبالتالى إمكانية حصوله على البطاقة الحمراء خلال اللقاء.

وأضافت الإذاعة البريطانية أن ثلاثى ليفربول، محمد صلاح وساديو مانى وفيرمينو، يمتلك القدرة على التسجيل فى شباك ريال مدريد بنهائى دورى أبطال أوروبا، فى ظل تراجع المستوى الدفاعى للفريق الملكى هذا الموسم.

وصعد ليفربول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب على روما الإيطالى بنتيجة 7 – 6 ضمن منافسات الدور نصف النهائى، ليضرب موعداً مع ريال مدريد الإسبانى الذى تأهل على حساب بايرن ميونخ الألمانى.

