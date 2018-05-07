الصربي “مازيتش” حكما لنهائي دوري أبطال أوروبا

كييف-العنوان

سيتولى الحكم الصربي ميلوراد مازيتش (45 عاما) مهمة قيادة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي تجمع ريال مدريد الإسباني بطل الموسمين الماضيين وليفربول الإنجليزي، وذلك في العاصمة الأوكرانية كييف في 26 مايو الحالي.

وسيتولى الصربيان ميلوفان ريستيتش وداليبور ديوردييفيتش مهمة مساعدة مازيتش، الحكم الدولي منذ عام 2009 والذي اختير أيضا ضمن الطاقم التحكيمي لمونديال روسيا الصيف المقبل.

وسبق لمازيتش أن قاد أربع مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم، إضافة إلى مباراتين في مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” التي تقام مباراتها النهائية في 16 الشهر الحالي بين اتلتيكو مدريد الإسباني ومرسيليا الفرنسي في ليون الفرنسية بقيادة الحكم الهولندي بيورن كويبرز (45 عاما) وبمساعدة مواطنيه ساندر فان رويكل وايروين زينسترا.

المصدر-وكالات

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