التحليل الإحصائي للسلة جنود مجهولون في الخفاء

بنغازي 07 مايو 2018 (وال) – قد يخطئ البعض ويعتقد أن التحليل الإحصائي يقتصر على عملية جمع البيانات والمعلومات الرقمية وجمعها في جداول ورسومات بيانية، إلا أن أهمية التحليل الإحصائي تتجاوز ذلك، حيث تكمن أهمية التحليل الإحصائي في كونه الطريقة العلمية التي تستعين بها بعض المجالات في تحليل البيانات وتعميم النتائج.

ولاشك أن عملية الإحصاء في كرة السلة الليبية وليدة ومستحدثة مقارنة بالدول المجاورة، وبالنظر إلى التطور المحلوظ في العالم نجد أن دخولها كان متأخرًا إلى الملاعب الليبية عام 2014 سيما أنه بعد أن دخول الإحصاء وجد قبولًا كبيرًا من الفرق الليبية خاصة لدى لاعبيها.

فعملية الإحصاء تقدم فرقًا رهيبًا في كرة السلة وهي عداد حسابي للاعب وذلك في استخراج جدول يشرح جميع الأحداث لكل لاعب، وهذا الجدول يتكون من إثنى عشر سطراً وبه إثنى عشرة خانة.

وبالنظر إلى الإحصاء في ليبيا هذا الموسم وبالتحديد في نهائيات ليبيا لكرة السلة أو حتى في الموسم الرياضي في المجموعتين الأولى والثانية لنجدها هي الجندي المجهول وهي صاحبة العلامة الكاملة، وذلك من خلال عملها الدؤوب والمتطور والمواكب للعصر.

التحليل والإحصاء في دور التتويج لكرة السلة، أظهر للجميع بأن كرة السلة بإمكانها أن تتطور أكثر، وعادة ما يكون الإحصاء صاحب الكلمة الأخيرة والقرار الصائب في حالة رجوع حكام المباريات وحكام الطاولة إليه.

وبالرغم أن البطولة الليبية كانت متوقفة لسنوات لظروف خارجة عن الإرادة والفعل، بل ظروف اضطرارية أجبرت اتحاد اللعبة عن التوقف، مع رجوع الدوري رجعت الحياة كما كانت، فكانت هناك تحركات عديدة سواء من الاتحاد أوم من غيره من أجل نجاح المسابقة.

ووصل الدوري الليبي لكرة السلة إلى آخر الأنفاس، فالعمل أصبح على وتيرة ونسق عال، وكان للإحصاء دوراً كبيراً في نجاح المسابقة والتطوير من مستوى اللاعب، من خلال متابعتهم الدقيقة لأحداث المباريات.

عند انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة هذا الموسم شكلت لجان لهذا العرس والحدث السلاوي من قبل الاتحاد الليبي، من أجل الظهور بمظهر مشرف وشكل يليق بكرة السلة ويليق بالدولة الليبية في حذ ذاتها.

تكونت لجان ومن بين تلك اللجان لجنة الإحصاء والتي ترأسها الدكتور وليد المرغني ، والذي بدوره اختار فريق عمل لهذه المهمة من أجل المضي قدماً نحو الهدف المنشود والاستمرار في النجاح المنقطع النظير الذي شهده الإحصاء في فترة وجيزة.

الدكتور وليد المرغني ربان التحليلي الإحصائي في نهائي ليبيا للموسم الرياضي 2017/2018 تكونت قافلته في التحليل الإحصائي للنهائيات من ، فهيم السعيطي، سفيان أعميش، وسليمان الطيرة، علي الأمير، صالح حويل ، إسلام الجالي ، ومؤيد التاجوري.

هذه الكتيبة أشرفت على مباريات نهائيات ليبيا، ونجحت في عزف سمفونية جميلة، وكانت مجموعة متناسقة ومتناغمة من حيث الأداء، مجموعة برهنت عن نفسها وأعطت مؤشر كبيرة على أن كرة السلة الليبية في طريق ومسار صحيح، وجعلت كل اللاعبين يرجعون لها من أجل معرفة ماذا قدم اللاعب خلال المباراة.(وال – بنغازي) س أ / أ د

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