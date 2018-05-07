زيدان انتظر إنيستا بعد “الكلاسيكو” لتوديعه (صورة)

انتهى “كلاسيكو الأرض” بين برشلونة وريال مدريد أمس الأحد، بالتعادل بهدفين لمثلهما، ضمن مباريات الجولة الـ36 من منافسات الدوري الإسباني في ملعب “كامب نو”.

وجاءت مباراة “الكلاسيكو” مثيرة للغاية بين الفريقين مع البداية القوية من برشلونة بالتسجيل عن طريق لويس سواريز، قبل أن يتعادل كريستيانو رونالدو لريال مدريد، مرورا بطرد سيرجي روبيرتو، وتقدم البارسا مجددا عن طريق ميسي، قبل أن يتعادل جاريث بيل للملكي.

إلى أن المباراة شهدت لحظات مثيرة، كون نجم “البلوغرانا” إنيستا يخوض “الكلاسيكو” الأخير بقميص النادي الكتلوني، لتكون بمثابة وداعا مميزا له.

مدرب النادي الملكي زين الدين زيدان كانت له كلمته أيضا في هذه المبارة، فبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن زيدان انتظر في الممر بالقرب من غرفة خلع ملابس الفريق الكتلوني خمس دقائق.

ليودع إنيستا بالعناق وبحوار قصير في لفتة رياضية.

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