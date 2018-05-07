فيتولو مهدد بالغياب عن نهائي الدوري الأوروبي

بات أتلتيكو مدريد، مهدد بضربة قوية قبل نهائي الدوري الأوروبي، أمام مارسيليا الفرنسي، المقرر له 16 مايو الجاري بفرنسا.

وكشفت أشعة الرنين المغناطيسي اليوم الاثنين، عن إصابة جناح أتلتيكو مدريد، فيكتور ماتشين “فيتولو”، في الفخذ الأيمن، مما أثار الشكوك حول لحاقه بنهائي البطولة.

وتعرض اللاعب لإصابة أمس أمام إسبانيول، وسيغيب بشكل مؤكد عن مواجهة خيتافي يوم السبت المقبل على ملعب “كوليسيوم ألفونسو بيريز”

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لجلسات علاج طبيعي وتدريبات، لكي يتمكن من اللحاق بالنهائي الذي تحتضنه مدينة ليون، وفقا لما أكده النادي.

وأصيب اللاعب في الدقيقة 22 من مباراة أمس أمام إسبانيول على ملعب واندا متروبوليتانو، وحينها طلب تغييره ليحدث الأمر بعدها بـ 3 دقائق ويدخل لتعويضه أرونا سانيه، لاعب الرديف.

وشارك اللاعب في 22 مباراة مع الفريق، 12 منها في التشكيلة الأساسية وسجل ثلاثة أهداف وصنع اثنين منذ يناير/كانون ثان الماضي، بعد انتهاء عقوبة “فيفا” التي منعت النادي المدريدي من تسجيل لاعبين جدد.

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