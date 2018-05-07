أوزيل يؤكد مشاركته مع ألمانيا في كأس العالم رغم الإصابة

أكد الألماني مسعود أوزيل، نجم أرسنال الإنجليزي، أن الإصابة لن تعوقه عن قيادة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم المقبلة، المقرر إقامتها في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين.

ونشر أوزيل، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة جمعته بالدولي المصري محمد النني من مدرجات ملعب “الإمارات” أثناء حضورهما مباراة بيرنلي أمس، الأحد في البريميرليج، والتي انتهت بفوز الجانرز بخماسية، من أجل توديع، المدير الفني أرسين فينجر، الذي أعلن رسميا رحيله عقب نهاية الموسم الحالي.

وشدد أوزيل في التغريدة التي نشرها، أنه غاب عن المباراة بداعي الإصابة التي يعانى منها في الظهر، موضحا أنه يحتاج بعض الوقت للتعافي والعودة في الوقت المناسب للمشاركة في مونديال روسيا، كما وجه الشكر إلى فينجر.

وكان فينجر قد أثار قلق الجمهور الألماني حول إمكانية غياب النجم عن مونديال روسيا 2018، حيث قال إنه يعانى من تجدد إصابة قديمة في منطقة الظهر، ولا يعلم فترة غيابه بالتحديد.

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