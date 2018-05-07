ميسي ينفى اتهامات الريال بإهانة حكم الكلاسيكو

نفى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة اتهامات ريال مدريد بإهانة حكم لقاء الكلاسيكو الذي أقيم أمس الأحد على ملعب “كامب نو”، في الجولة الـ36 من الليجا، والذي انتهى بالتعادل 2-2.

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن مصادر مقربة من النجم الأرجنتيني نفت أن يكون ميسي قد وجه عبارات غير لائقة لحكم مواجهة الكلاسيكو في الممر المؤدى لفرفة الملابس، بين شوط اللقاء، عقب قيام الحكم بطرد سيرجى روبرتو في الدقيقة الأخيرة من الشوط لاعتدائه على البرازيلي مارسيلو.

وأضاف المصدر أن ميسي تحدث مع الحكم خلال سير اللقاء، ولم يوجه له أي كلا من هذا القبيل خارج حدود الملعب.

وكان نادي ريال مدريد، وخاصة القائد سيرجيو راموس قد صرح عقب المباراة، بأن ميسي شكل ضغطا كبيرا على الحكم ووجه له عبارات غير لائقة بين شوط اللقاء، سمعها كل من تواجد في النفق المؤدى لغرف اللاعبين، مما ساهم في تحول قرارات الحكم في الشوط الثاني، واحتسابه هدف لميسي نفسه عقب خطأ من الأوروجوياني لويس سواريز ضد الفرنسي فاران، ولم يحتسب أيضا ركلة جزاء لمارسيلو على حد قول النادي الملكي.

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