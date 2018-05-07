رونالدو يغيب عن ريال مدريد 13 يوماً.. ويقود الملكي أمام ليفربول

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو ، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، سيغيب لمدة 13 يوماً عن صفوف الملكي بعد الإصابة التي تعرض لها أمام برشلونة أمس، الأحد، بالكلاسيكو الذي جمع الفريقين بملعب “كامب نو” وانتهى بالتعادل بينهما 2/2 بالجولة الـ36 من مسابقة الليجا.

وأشارت صحيفة “أس” الإسبانية إلى أن إصابة رونالدو بسيطة ولا تدعو للقلق، حيث تعرض لالتواء في الكاحل سيؤدى إلى غيابه عن مواجهتي إشبيلية في مؤجلات الجولة الـ34 من مسابقة الليجا وضد سيلتافيجو بالجولة الـ37 لكن سيكون حاضراً أمام كل من فياريال في ختام منافسات الدوري الإسباني 20 مايو المقبل، ثم نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول 26 مايو بمدينة “كييف” الأوكرانية.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو قد تعرض لإلتواء في الكاحل الأيمن خلال تسجيله هدف التعادل الأول لريال مدريد داخل شباك برشلونة بعد تدخل قوة من جيرارد بيكيه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية