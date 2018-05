راموس يغرد فى وداع إنييستا بعد الكلاسيكو: سنفتقدك يا صديقى

المتوسط:

بعد ساعات قليلة من كلاسيكو الأرض ودع سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد زميله فى المنتخب الإسبانى ولاعب برشلونة اندريس إنييستا، الذى خاض آخر مباراة كلاسيكو مساء أمس الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 36 من الدورى الإسبانى.

وغرد راموس عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر” قائلا: “بعيدا عن ما حدث فى الملعب، إلا أننا سنتذكر كلاسيكو إنييستا، سنفتقدك يا صديقى”.

وحصل راموس على قميص إنييستا بعد لقاء الكلاسيكو أمس الأحد، والذى يعد الأخير لنجم البارسا.

وكان قائد البارسا قد أعلن رحيله عن صفوف الفريق الكتالونى بنهاية الموسم الجارى، بعد مسيرة استمرت لـ 22 عاما، توج خلالها بالعديد بالألقاب.

وتعادل برشلونة وريال مدريد أمس الأحد فى كلاسيكو الأرض بنتيجة 2 – 2 ، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب “كامب نو”، والذى شهد العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

