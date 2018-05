نبأ سار للمصريين قبل 39 يوما من انطلاق مونديال روسيا

المتوسط:

أعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، أن الجبلاية حلت أزمة محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، وذلك قبل 39 يوما من انطلاق مونديال روسيا 2018.

وقال أبو ريدة عبر حسابه الرسمي “فيسبوك”: “بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم بالاتفاق مع جميع الرعاة في إزالة أسباب الخلاف الذي نشب بين الجبلاية و محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني الأول خلال الأيام الماضية، وتنفيذ رغبة اللاعب بناء على ما تم التوصل إليه من اتفاق مع اللاعب ووزير الشباب والرياضة بعد تدخل القيادة السياسية لتتنازل الجبلاية عن حقوقها لصالح نجم مصر الكبير.

واتفق الاتحاد مع شركته الراعية وجميع الرعاة على التحرك سريعا من أجل تنفيذ جميع المطالب التي تم الاتفاق عليها بعد الخطابات الرسمية التي وصلت الشركة من جانب اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بإزالة صورة محمد صلاح بشكلها القديم من على طائرة المنتخب التي تنقل الفراعنة إلى روسيا في نهائيات كأس العالم، بجانب التحرك لإزالة صور نجم ليفربول من جميع إعلانات الطرق والتلفزيون…”

