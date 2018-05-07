كريستيانو رونالدو يسابق الزمن للحاق بموقعة ليفربول

بدأ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، سباق التعافي، للحاق بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي يوم 26 مايو الجاري.

وتعرض رونالدو للإصابة في الكاحل، خلال لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة الذي انتهى بالتعادل (2-2)،

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، إن مسؤولي ريال مدريد يثقون في مشاركة النجم البرتغالي، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريستيانو رونالدو بدأ برنامجه التأهيلي في المدينة الرياضية لريال مدريد “فالديبياس” للتعافي من الإصابة واللحاق بالمباراة النهائية.

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