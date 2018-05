كرات عملاقة فى طريقها من المكسيك إلى روسيا استعدادا للمونديال

المتوسط:

ذكرت وكالة نوفوستي للأنباء، أن 32 كرة عملاقة في طريقها من المكسيك إلى روسيا، ومن المرجح وصولها في الـ13 من مايو الجاري، قبل شهر من انطلاق كأس العالم 2018.

وترمز الكرات للمنتخبات الـ32 المشاركة في مونديال 2018 الصيف القادم، ورسمت على الكرة الروسية الدمية الخشبية التقليدية الشهيرة “ماتريوشكا”، وكنيسة القديس فاسيلي بلاجيني المشهورة بجانب الكرملين وسط موسكو، بالإضافة لتخطيط كلمة روسيا باللغة الروسية.

وستقطع الكرات 10.5 آلاف كلم لتصل من العاصمة المكسيكية إلى الساحة الحمراء وسط موسكو، حيث سيتم عرضها للجماهير ولعشاق كرة القدم.

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة في 2018، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو، لغاية 15 يوليو، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي موسكو، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

