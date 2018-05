ديبالا يقترب من العودة لـ”التانغو” الأرجنتيني في مونديال روسيا

المتوسط:

التقى المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني خورخي سامبولي، بلاعب نادي يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا، من أجل تحديد موقفه من المشاركة في مونديال روسيا الذي سيبدأ في الـ14 من شهر يونيو/ حزيران المقبل حيث يقوم المدرب الأرجنتيني بجولة في الدول الأوروبية للحديث مع لاعبيه الذين يرغب باستدعائهم لصفوف المنتخب الأول.

فبحسب صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن المحادثات بين المدرب ومواطنه لم تكن بالسهلة حيث شهدت فترة من الشد والجذب، الأمر الذي أدى إلى التحدث بشأن إمكانية استبعاده من المنتخب الأرجنتيني خلال المونديال القادم.

ومؤخرا، اجتمع المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني مع اللاعب صاحب الـ24 عاما من أجل التحدث حول إمكانية عودته إلى قائمة المنتخب الأرجنتيني.

وبالرغم من أن أمر عودته لا يزال غير مؤكد إلا أنه من الصعب التأكيد على أنه سيتمكن من قضاء عطلته الصيفية، لأن احتمالية وجوده في قائمة المنتخب المستدعاة لمونديال روسيا 2018 باتت كبيرة، خصوصا بعد هذا الاجتماع.

ويؤمن سامبولي بأن ديبالا لديه قدرات كبيرة تؤهله لأن يصبح أحد مفاتيح الفريق في هذا العرس العالمي.

