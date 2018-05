الإعتداء على شقيق بوجبا فى تركيا .. ترك الملعب دون استئذان

المتوسط:

أحداث مؤسفها شهدتها منافسات الدورى التركى لكرة القدم امس الاحد، حيث اعتدى لاعبى جينشربيرليجى على شقيق بوجبا فلورنتين بسبب تأخر فريقهم أمام أنطاليا سبور .

اللقطة بدأت عندما تعرض بوجبا لإصابة إلا أنه لم يقدر على استكمال المباراة ليخرج من تلقاء نفسه فى الدقيقة 88 دون استئذان المدرب، فى الوقت الذى يتأخر فريقه بهدف نظيف، ما دفع بعض اللاعبين للتشاجر مع فلورنتين من أجل إرجاعه للملعب، وهو ما رفضه المدافع لتنتهى المباراة بخسارة أصحاب الأرض.

المثير أن الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل ذكر موقع “أفريك فووت” أن اللاعبين دخلوا فى شجار جديد مع شقيق بوجبا، ما استدعى تدخل الأمن لإنقاذ المدافع الذى يحمل الجنسية الغينية.

جدير بالذكر أن جينشربيرليجى اقترب من الهبوط لدورى الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز قبل الأخير بفارق 5 نقاط عن منطقة الأمان قبل نهاية البطولة بمباراتين.

