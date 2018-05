محمد الننى يودع الأسطورة أرسين فينجر .. لن أقل وداعا

المتوسط:

قبل أيام من الرحيل المنتظر للمدرب الأسطورى للأرسنال ودع النجم المصرى محمد الننى مدربه أرسين فينجر.

وكتب محمد الننى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، “لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن تقديرى لما قمت به من أجلى خلال العامين الماضيين، لن أقول وداعا، لأن تجربة العمل معك ستوجهنى إلى الطريق الصحيح، لن أقول وداعا، لأننى أعلم أن دعمك لى مستمر”.

جدير بالذكر أن محمد الننى غاب عن مواجهة أرسنال أمس الوداعية لفينجر على ملعب “الإمارات” أمام بيرنلى والتى انتهت بفوز الجانرز 5-0، بداعى الإصابة

