هيكتور كوبر: نخطط للفوز على الكويت وأطالب الجمهور بالحضور

تحدث الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، عن الأهداف التي يسعى لتحقيقها في ودية “الفراعنة” أمام منتخب الكويت، المقرر إقامتها في 15 مايو/ أيار الجاري.

صرح كوبر يوم أمس الأحد عن أهداف المباريات الودية التي يخوضها المنتخب المصري، قائلا: “نسعى للظهور بأفضل شكل للمنتخب في كل المباريات، بغض النظر عن اسم المنافس، مضيفا، نلعب على الفوز دائما، وهذا ما سنفعله في مباراة الكويت”.

وأكمل المدير الفني لمنتخب مصر: “جماهير مصر ستتواجد في الكويت بأعداد كبيرة، وأعتقد بأن ملعب اللقاء سيكون ممتلئ، وسنخوض المباراة بحماس كبير”.

وتابع الأرجنتيني: «من المهم جدا أن نصل إلى قوام فريق قوي، يمكنه المشاركة في المنافسات، ولا نعتمد على النتائج في اللقاءات الودية”.

وأتم: “نبحث عن الأفضل دائما، ولو أنني أبحث عن النتائج فقط لكنت دفعت بـ محمد صلاح في جميع المباريات خاصة لقاء اليونان الودي الأخير”.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري مباراة ودية أمام الكويت يوم 25 مايو/أيار بالكويت، استعدادا لمنافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها في روسيا يونيو/ حزيران المقبل.

يذكر بأن منتخب “الفراعنة” جاء في المجموعة الأولى الى جانب منتخبات كل من روسيا البلد المضيف و المملكة العربية السعودية و منتخب الأوروغواي.

