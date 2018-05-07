فينجر يودع أرسنال بكلمات مؤثرة

قرابة الربع قرن عاشها أرسين فينجر في قلعة أكبر الأندية الإنجليزية تجاوز فيها المصاعب تارة وسقط في فخ الهزائم تارة أخرى، وبعد أن كتب اسمه من ذهب في قلوب محبي نادي أرسنال، يودّع اليوم عشاقه محتفيا بإنجازاته التي يغلب فيها تطوير الجانب الاقتصادي للنادي على التتويج بالبطولات.

بين جماهيره التي ملأت ملعب الإمارات في يوم وداعه، ألقى فينجر كلمته الأخيرة التي قال فيها “قبل أن أبدأ أتمنى أن يتعافى زميلي فيرجسون بسرعة”.

ثم أضاف فينجر “أشكركم على تحملي لهذا الوقت الطويل، ولكن قبل كل شيء أنا مثلكم مشجع لفريق أرسنال هذا ما يوحدنا”.

واختتم المدرب الفرنسي”ادعموا الفريق في الموسم المقبل لأنه يتسحق ذلك سوف أفتقدكم جميعا، أشكركم على كونكم جزء مهم من حياتي،أتمنى أن أراكم قريبا”.

بهذه الكلامات المؤثرة يسدل آرسين فينجر الستار على مسيرته مع آرسنال بعد 22 عاما ظل فيها على رأس الإدارة الفنية للفريق، في لفتة رائعة ومميزة للغاية حاول لاعبو آرسنال وبيرنلي وطاقمهما الفني توديع المدرب الفرنسي بأفضل طريقة ممكنة وذلك بإعداد ممر شرفي له وسط تصفيقات حارة من الحضور الجماهيري الكبير.

أدارة النادي يجب عليها الآن أن تستفيد من تخبط نادي مانشستر يونايتد بعد رحيل سير فيرغسون عن قلعة الشياطين الحمر، وتبدأ بوضع استراتيجية وخطط شاملة بعد وداع أحد معالم النادي اللندني الكبير.

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