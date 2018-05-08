المتوسط :
كشف تنظيم المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم عن جدول مباريات فريق نادي الاتحاد و النصر و الأهلى لخوض مناقسات الدوري الرباعي المتتم للدوري الممتاز للموسم الرياضي 2017-2018.
وأفاد التنظيم بأن المنافسات ستستمر على مدار ثلاث أسابيع ذهابا، والذي ستنطلق أولى منافساته يوم الخميس القادم، على النحو التالي :.
* الأسبوع الأول/ الخميس 10 مايو 2018 .
-الاتحاد × الأهلي بنغازي .. ملعب طرابلس الدولي، الساعة 17:00 مساء .
– النصر × الأهلي طرابلس .. ملعب شهداء ينينا ، الساعة 17:00 مساء .
* الأسبوع الثاني / الثلاثاء 15 مايو .
– الاتحاد × الأهلي طرابلس .. ملعب مصراتة ، الساعة 17:00 مساء .
– الأهلي بنغازي × النصر .. ملعب شهداء بنينا ، الساعة 17:00 مساء .
* الأسبوع الثالث / الاثنين 21 مايو .
– الاتحاد × النصر .. ملعب طرابلس الدولي ، الساعة 23:00 .
– الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي .. ملعب شهداء بنينا، الساعة 23:00 .
يذكر أن جميع مباريات الدوري الرباعي ستقام بدون حضور الجمهور.
The post ننشر مواعيد الدوري الرباعي لكرة القدم بملعبى طرابلس ومصراته appeared first on صحيفة المتوسط.
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