المتوسط :

كشف تنظيم المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم عن جدول مباريات فريق نادي الاتحاد و النصر و الأهلى لخوض مناقسات الدوري الرباعي المتتم للدوري الممتاز للموسم الرياضي 2017-2018.

وأفاد التنظيم بأن المنافسات ستستمر على مدار ثلاث أسابيع ذهابا، والذي ستنطلق أولى منافساته يوم الخميس القادم، على النحو التالي :.

* الأسبوع الأول/ الخميس 10 مايو 2018 .

-الاتحاد × الأهلي بنغازي .. ملعب طرابلس الدولي، الساعة 17:00 مساء .

– النصر × الأهلي طرابلس .. ملعب شهداء ينينا ، الساعة 17:00 مساء .

* الأسبوع الثاني / الثلاثاء 15 مايو .

– الاتحاد × الأهلي طرابلس .. ملعب مصراتة ، الساعة 17:00 مساء .

– الأهلي بنغازي × النصر .. ملعب شهداء بنينا ، الساعة 17:00 مساء .

* الأسبوع الثالث / الاثنين 21 مايو .

– الاتحاد × النصر .. ملعب طرابلس الدولي ، الساعة 23:00 .

– الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي .. ملعب شهداء بنينا، الساعة 23:00 .

يذكر أن جميع مباريات الدوري الرباعي ستقام بدون حضور الجمهور.

The post ننشر مواعيد الدوري الرباعي لكرة القدم بملعبى طرابلس ومصراته appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية