الزمالك يسحق الإسماعيلى برباعية ويصعد لنهائى كأس مصر

بدو أن مدرسة الفن والهندسة بدأت تفتح أبوابها من جديد فى ظل المستوى والمباريات الرائعة التى يقدمها نادى الزمالك ،وآخرها فوز الأبيض الساحق مساء اليوم على الإسماعيلى برباعية مقابل هدف واحد ، أحرزها يوسف أوباما ومحمود عبد العزيز ،ويوسف أوباما وكاسونجو ،فيما أحرز محمد صادق هدف الإسماعيلى الوحيد، وذلك خلال مواجهتهما التى أقيمت على ملعب برج العرب فى نصف نهائى بطولة كأس مصر ،ليصعد الفريق الأبيض لمواجهة المنتصر من سموحة والأسيوطى فى نهائى البطولة العريقة.

نجح الزمالك فى التفوق على نفسه خلال مباراة الإسماعيلى وقدم اللاعبون مباراة ولا أروع خاصة الرباعى كابونجو كاسونجو محمد عنتر وطارق حامد ويوسف أوباما ،كما نجح الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال فى التفوق على البرتغالى بيدرو المدير الفنى للإسماعيلى من الناحية الفنية وفى إدارة المباراة.

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور ، صرف مكافأة خاصة للاعبى الفريق الكروى بقيمة 4 أضعاف مكافأة الفوز العادية بعد الفوز على الإسماعيلى 4/1 الليلة والتأهل لنهائى كأس مصر ، وأثنى مجلس الإدارة على أداء اللاعبين مؤكدا أن صرف المكافآت سيكون خلال الساعات القادمة وقبل المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 15 مايو الجارى.

اعتذر مرتضى منصور رئيس الزمالك للسويسرى جروس عن الاتفاق المبرم بين الطرفين، والخاص بتدريب الأخير للأبيض فى الموسم المقبل.

وأكد مرتضى منصور أن خالد جلال سيتولى منصب المدير الفنى للزمالك فى الموسم المقبل بعد الاعتذار لجروس، وذلك عقب نجاحه فى قيادة الزمالك لنهائى بطولة كأس مصر، وشدد منصور أن النتائج تحت قيادة جلال والجهاز الفنى الحالى مبشرة للغاية بالفوز على الأهلى فى الدورى والصعود لنهائى كأس مصر.

