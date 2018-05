رونالدو غاضب من طلبات محمد صلاح للإنتقال إلى ريال مدريد

المتوسط:

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم المصرى محمد صلاح مهاجم نادى ليفربول الإنجليزى كشف عن مطالبه المادية نظير الإنتقال إلى نادى ريال مدريد الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ذكرت صحيفة “ديلى ستار”، أن محمد صلاح طلب الحصول على راتب سنوى يصل لـ 12 مليون إسترلينى ما يعادل 15 مليون يورو نظير إرتداء قميص ريال مدريد الإسبانى بداية من الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن مطالب محمد صلاح المادية، أغضبت كريستيانو رونالدو قائد ريال مدريد، مطالباً إدارة النادى الملكى بعدم إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب المصرى.

ويسعى نادى ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها مع ليفربول الموسم الحالى، وتعويض الجناح الويلزى جاريث بيل الذى بات قاب قوسين أو أدنى من مغادرة الريال بسبب تراجع مستواه.

