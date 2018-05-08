ميلان واليوفي في نهائي كأس إيطاليا

في الأولمبيكو سيحاول يوفنتوس إنهاء الموسم بثنائية الدوري وكأس إيطاليا عندما يلعب أمام ميلان في مباراة ستحدد هوية بطل الكأس لهذا الموسم.

وكان موسم اليوفي مثالياً مع استمرار هيمنته على الدوري الإيطالي رغم مضايقات نابولي لكن حنكة الفريق تدخلت في التوقيت المهم وحسمت لقب الكالشيو مع إصرار ذات الأذنين أن تدير ظهرها لفريق السيدة العجوز، وعلى مستوى المواجهات المباشرة مع ميلان هذا الموسم الغلبة كانت واضحة لفريق أليغري ذهابا وإيابا.

وبدوره ، لم يجد ميلان المتجدد نفسه بعد وسط نتائج متذبذبة وتغيرات كبيرة على الفريق برحيل مونتيلا بعد فشله في صنع توليفه قادرة على المنافسة وحضور جاتوزو الذي أضاف بعض التغيرات في المشهد الميلاني لكنه بحاجة لعاملي الوقت والخبرة حتى يتم الحكم الكامل على تجربته.

هي مباراة نهائية وقمة من قمم الكرة الأوروبية ورغم الأفضلية النسبية للسيدة لكن مثل هذه المباريات لا تخضع للتوقعات، فقط العطاء داخل الملعب هو الفيصل.

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