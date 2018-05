الروسية شارابوفا تتأهل لثمن نهائي دورة مدريد

المتوسط:

تأهلت الروسية ماريا شارابوفا المصنفة أولى عالميا سابقا، إلى الدور ثمن النهائي لدورة مدريد للتنس، بفوزها على الرومانية إرينا كاميليا بيغو بنتيجة 7-5 و6-1، أمس الاثنين، في الدور الثاني.

وتعتبر تلك هي المرة الأولى التي تحقق فيها شارابوفا فوزين متتاليين منذ الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، في يناير، وبعد خروجها من الدور الثالث في ملبورن على يد الألمانية أنجيليك كيربر، خرجت شارابوفا من الدور الأول في دورات الدوحة وأنديان ويلز وشتوتغارت الألمانية.

وكانت الروسية استهلت مشوارها في دورة مدريد التي توجت بلقبها عام 2014، بالفوز على الرومانية ميخائيلا بوزارنسكو 6-4 و6-1 الأحد.

وضربت شارابوفا موعدا في الدور المقبل مع الفرنسية كريستينيا ملادينوفيتش التي تغلبت على الصينية شوياي جانغ 6-4 و4-6 و6-3.

وبلغت الدور ذاته الفرنسية كارولين غارسيا السابعة بفوزها على الكرواتية بترا مارتيتش 6-3 و7-5.

