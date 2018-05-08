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بالروس: الأهلي بنغازي استحق كأس الطائرة

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عبدالسلام بالروس لاعب فريق السويحلي للكرة الطائرة أن فريق الأهلي بنغازي استحق عن جدارة لقب مسابقة الكأس بالنظر للعناصر المميزة التي يمتكلها الفريق في صفوفه والتي من أبرزها محمد بولبابة وعبدالعزيز سالم ومالك الورفي.

وأضاف بالروس في حديثه لـ218 عقب نهاية المباراة أن لاعبي السويحلي قد عانوا من موسم مرهق منذ بداية المباريات في الأدوار التمهيدية بالإضافة للمشاركات الخارجية في البطولات العربية والأفريقية.

وكان فريق الأهلي بنغازي قد توج بلقب مسابقة كأس ليبيا عقب فوزه على حساب السويحلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي أقيمت بالقاعة الكبرى في العاصمة طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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