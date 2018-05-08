بالروس: الأهلي بنغازي استحق كأس الطائرة

قال عبدالسلام بالروس لاعب فريق السويحلي للكرة الطائرة أن فريق الأهلي بنغازي استحق عن جدارة لقب مسابقة الكأس بالنظر للعناصر المميزة التي يمتكلها الفريق في صفوفه والتي من أبرزها محمد بولبابة وعبدالعزيز سالم ومالك الورفي.

وأضاف بالروس في حديثه لـ218 عقب نهاية المباراة أن لاعبي السويحلي قد عانوا من موسم مرهق منذ بداية المباريات في الأدوار التمهيدية بالإضافة للمشاركات الخارجية في البطولات العربية والأفريقية.

وكان فريق الأهلي بنغازي قد توج بلقب مسابقة كأس ليبيا عقب فوزه على حساب السويحلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي أقيمت بالقاعة الكبرى في العاصمة طرابلس.

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