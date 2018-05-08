برشلونة يتجهز لدفع الشرط الجزائي لجريزمان

قال رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، أن ناديه يسعى لضم المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

ومن المقرر أن يقدم برشلونة على دفع الشرط الجزائي الخاص بجريزمان والذي يبلغ حوالي 100 مليون يورو، وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن أتليتكو بدأ التفكير رسميا في الحصول على البديل جريزمان وقد وضع نصب عينه صوب مهاجم باريس سان جيرمان اديسون كافاني.

ويسعى برشلونة من خلال صفقة جريزمان لتعزيز صفوف الفريق الموسم القادم من أجل ضمان المنافسة الحقيقية على بطولة أبطال أوروبا التي ودعها هذا الموسم من الدور ربع النهائي بخسارته أمام روما بثلاثية نظيفة.

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