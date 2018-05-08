الأهلي بنغازي بطلاً لكأس ليبيا لكرة الطائرة

طرابلس 08 مايو 2018 (وال)- توج فريق الأهلي بنغازي لكرة الطائرة بكأس ليبيا بعد تغلبه في المباراة النهائية على السويحلي بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط واحد .

وتوسط لقاء القمة التي جمعت الفريقين مساء الاثنين بقاعة طرابلس الكبرى، ثنائي تحكيمي متكون من الحكم عبد الحكيم رمضان والحكم جلال دهان، حيث بدأ واضحاً منذ بداية الشوط الأول أن المباراة ستتسم بالإثارة والندية إذ كانت الأفضلية للأهلي في الشوط الأول والذي أنهاه لصالحه بنتيجة 25 – 16 .

تعديل الكفة

وفي الشوط الثاني، استطاع السويحلي “بطل الدوري الليبي” تعديل توازنه، وحاول كثيراً في العودة للمباراة وتعديل كفةالأشواط، ونال ما يريد عندما ظفر بنتيجة الشوط الثاني 25 – 20 .

وبدوره، استطاع الأهلي السيطرة والهيمنة على مجريات اللقاء كلياً، وتفنن لاعبوه كثيراً وفرضوا أسلوب لعبهم، وتمكنوا من حسم نتيجة الشوط الثالث لمصلحته بنتيجة 31 – 29، وعزز الأهلي التقدم والتفوق مجدداً في الشوط الرابع والذي أنهاه لصالحه بفارق أربعة نقاط بواقع 25 – 21، ليتوج الأهلي بطلاً لكأس ليبيا للمرة الثالثة في تاريخه . (وال – طرابلس ) س أ/ ر ت

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