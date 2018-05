تعادل فريقي الفيصلي والجزيرة في كأس الاتحاد

المتوسط:

فرض التعادل كلمته على مباراة نادي الجزيرة الأردني مع مواطنه الفيصلي بهدف لكل منهما، يوم أمس الاثنين، على ستاد عمان الدولي، في ذهاب قبل نهائي منطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي 2018.

وتقدم الجزيرة عبر هدف موسى التعمري في (د.14)، قبل أن يدرك الفيصلي التعادل عن طريق البولندي لوكاس غيكويتش في (د.42).

وأكمل الجزيرة المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المهاجم السوري مرديك مرديكيان في الدقيقة 26، وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 15 مايو الجاري على ستاد عمان الدولي أيضا.

