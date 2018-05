«الملكي» و«البارسا» يخوضا مؤجلات تحديد المصير غدا

المتوسط:

يستعد كل من برشلونة وريال مدريد غدا الأربعاء لخوض مباراة مؤجلة من الجولة الـ34 للدوري الإسباني لكرة القدم، حين يستضيف البلوغرانا نادي فياريال، بينما يحل النادي الملكي ضيفا على إشبيلية.

ويسعى برشلونة البطل إلى تجنب الهزيمة أمام الغواصات الصفراء، لمواصلة مشواره بأن يكون أول فريق ينهي موسما من 38 مرحلة دون هزيمة، بعد أن عزز العملاق الرقم القياسي الذي انتزعه هذا الموسم من ريال سوسييداد من حيث عدد المباريات المتتالية في الدوري دون هزيمة (42 امتدادا بين موسمين).

ويقف برشلونة بذلك على بعد ثلاث مباريات من أن يصبح أول فريق في تاريخ الدوري ينهي موسما بأكمله دون هزيمة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وتحديدا منذ موسم 1931-1932 (ريال مدريد لكن في موسم من 18 مرحلة)، والأول على الإطلاق في موسم من 38 جولة.

وستشكل المباراة ضد فياريال، الذي خرج فائزا من مبارياته الثلاث الأخيرة ويحتاج إلى نقطة فقط لضمان مشاركته في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، ستشكل فرصة لنجم برشلونة ليونيل ميسي لتعزيز رصيده كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، بعدما رفع رصيده الأحد ضد ريال إلى 33 هدفا في الدوري و44 في جميع المسابقات.

في المقابل، ستكون الفرصة قائمة أمام ريال مدريد ليصبح على المسافة ذاتها من جاره أتلتيكو ثاني الترتيب، وذلك عندما يحل ضيفا على الأندلس لمواجهة إشبيلية.

ويحتل الميرنغي المركز الثالث حاليا بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو، وفي حال حسمه المباراة ضد إشبيلية الثامن، سيبقى ثالثا بفارق المواجهتين المباشرتين مع جاره، لأنهما تعادلا ذهابا دون أهداف في ملعب الأخير، وإيابا 1-1 في سانتياغو برنابيو معقل النادي الملكي.

وكان بإمكان فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الاقتراب أكثر من الوصافة لو نجح الأحد في استغلال التفوق العددي للفوز على غريمه برشلونة البطل في “كامب نو”، لكن مباراة الكلاسيكو انتهت بالتعادل 2-2.

