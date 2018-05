الجزيرة يحقق فوزا صعبا على بيرسيبوليس بدوري أبطال آسيا

المتوسط:

حقق نادي الجزيرة الإماراتي فوزا متأخرا أمام ضيفه بيرسيبوليس الإيراني 3-2، اليوم الاثنين، ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2018.

وسجل علي مبخوت في (د.52) والبرازيلي رومارينيو في (د.77) وخليفة مبارك في (د.90+6) أهداف الجزيرة، في حين أحرز علي عليبور في (د.42) والنيجيري غودوين مينشا في (د.84 من ركلة جزاء) هدفي بيرسيبوليس.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 14 مايو الجاري على ستاد آزادي في طهران.

