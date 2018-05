ليبيا تسحق الصومال بخماسية بكأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة

المتوسط:

حقق المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة “الميني فوت”، أمس الإثنين، انتصاره الثاني على التوالي، في منافسات كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها طرابلس من 5 إلى 12 مايو/أيار الجاري.

وفاز المنتخب الليبي على نظيره الصومالي 5ـ0، بعد أن كان الشوط الأول انتهى بثلاثة أهداف نظيفة.

وسجل أهداف منتخب ليبيا: الحارس حسام التومي في الدقيقة 15، أبوبكر عطا الله في الدقيقة 21، ومحمد أبوان في الدقيقة 25 ، ومحمد نشحوطة في الدقيقة 7 من الشوط الثاني، وحامد الحمروني في الدقيقة 25 من الشوط الثاني.

بذلك يتصدر المنتخب الليبي المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد انتصار أول على المنتخب الإيفواري مساء السبت الماضي.

