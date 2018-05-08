المتوسط:
حقق المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة “الميني فوت”، أمس الإثنين، انتصاره الثاني على التوالي، في منافسات كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها طرابلس من 5 إلى 12 مايو/أيار الجاري.
وفاز المنتخب الليبي على نظيره الصومالي 5ـ0، بعد أن كان الشوط الأول انتهى بثلاثة أهداف نظيفة.
وسجل أهداف منتخب ليبيا: الحارس حسام التومي في الدقيقة 15، أبوبكر عطا الله في الدقيقة 21، ومحمد أبوان في الدقيقة 25 ، ومحمد نشحوطة في الدقيقة 7 من الشوط الثاني، وحامد الحمروني في الدقيقة 25 من الشوط الثاني.
بذلك يتصدر المنتخب الليبي المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد انتصار أول على المنتخب الإيفواري مساء السبت الماضي.
The post ليبيا تسحق الصومال بخماسية بكأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة appeared first on صحيفة المتوسط.
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