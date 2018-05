المتوسط:

فاز فريق الأهلي بنغازي بكأس ليبيا للكرة الطائرة عقب تغلبه على منافسه السويحلي، في النهائي الذي أقيم اليوم الإثنين بالقاعة الكبرى بطرابلس.

وجاء فوز الأهلي بنغازي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، تقدم الفائز في الشوط الأول 25 / 16، وعدل السويحلي النتيجة في الشوط الثاني بتفوقه 25 /20 ، غير أن الأهلي بنغازي حسم الشوطين الثالث والرابع لصالحه 31 / 29، و 25 / 21.

ويعتبر هذا اللقب هو الثالث للأهلي بنغازي في كأس ليبيا، فيما يعتبر الأهلي طرابلس هو الأكثر تتويجًا ببطولات كأس الطائرة بـ 5 ألقاب.

The post الأهلي بنغازي بطلا لكأس ليبيا للكرة الطائرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية