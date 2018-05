الغنودي يعلن فسخ عقده مع شباب الساورة الجزائري

المتوسط:

أعلن المهاجم الليبي محمد الغنودي، عن فسخ عقده بشكل رسمي مع فريق شباب الساورة الجزائري بالتراضي، مشيرا إلى أنه اتخذ ذلك القرار بسبب قلة مشاركاته مع الفريق، خلال المرحلة الماضية.

وأوضح أن إدارة النادي تفهمت قراره، مؤكدًا أنه لقى معاملة جيدة من الجميع، ومتمنيًا التوفيق للفريق الجزائري في المواعيد المقبلة.

ولفت المهاجم الليبي إلى أنه تلقى عدة عروض من أندية في الجزائر والأردن والكويت.

ويعتبر الغنودي من أبرز المهاجمين الليبيين في الفترة الأخيرة ونال لقب هداف الدوري الليبي في آخر نسختين من المسابقة المحلية.

