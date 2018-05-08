دجوكوفيتش وشوارتزمان يتقدمان في مدريد

بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش ثاني أدوار بطولة مدريد المفتوحة للتنس بفوزه على الياباني كي نيشيكوري بمجموعتين نظيفتين.

واحتاج نوفاك الباحث عن استعادة مستواه قرابة الساعتين للقضاء على طموحات اللاعب الياباني، حيث أنهى المجموعة بسبعة أشواط لخمسة قبل أن يحسم الثانية بستة لأربعة ليتأهل باقتدار إلى ثاني أدوار البطولة.

الدور الثاني بلغه أيضا الأرجنتيني دييغو شوارتزمان الذي تغلب على الفرنسي أدريان مانارينو بمجموعتين دون رد.

ولم يستغرق شوارتزمان أكثر من ساعة وعشر دقائق لحسم التأهل، حيث لم يسمح لخصمه الفرنسي كسب أكثر من شوط في المجموعة الأولى التي أنتهت بستة لواحد لتتواصل الأفضلية في المجموعة الثانية أيضا والتي انتهت بستة أشواط لثلاثة لينضم بالتالي اللاعب الأرجنتيني للمتأهلين لثاني أدوار البطولة.

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