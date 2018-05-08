ليبيا تتأهل للمونديال وتقترب من اللقب الأفريقي

ضرب المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة عصفورين بحجر واحد، فالمنتخب حسم أول بطاقة للمشاركة في كأس العالم القادم، فضلا عن تأهله لنصف النهائي المحطة ماقبل الأخيرة للفوز باللقب.

وجاء ذلك بعد فوز المنتخب الوطني على نظيره الصومالي بخماسية نظيفة في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس أفريقيا التي تستضيفها ليبيا.

وقدم المنتخب أداءاً مقنعاً عكس مباراته الأولى مع مؤازرة جماهيرية أثرت على مستوى اللاعبين وزينت شكل البطولة التي بدأت تأخذ مسار الحسم.

بسمة رسمها هؤلاء الأبطال بإهدائهم الليبين المشاركة المونديالية، في انتظار النجاح القادم والذي يرتبط بالتتويج بالبطولة وعدم السماح بإخراجها من أرض البلد المستضيف.

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