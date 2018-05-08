نادي طرابلس لذوي الإعاقة يتوج ببطولة ليبيا للكراسي المتحركة

بنغازي 08 مايو 2018 (وال)- توج نادي طرابلس للعبة الأشخاص ذوي الإعاقة ببطولة ليبيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة، بعد تغلبه في المباراة النهائية على نادي بنغازي بنتيجة 39 مقابل 31 نقطة .

هذا وأقيمت المباراة مساء الاثنين بمجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي، وتوسط اللقاء كل من حكم أول عبد العزيز الماقوري وخالد أحنيش حكماً ثانياً، وتمكن نادي طرابلس من تحقيق التفوق في الربع الأول بنتيجة 10 مقابل 04 نقاط، وعزز نادي طرابلس تقدمه مجدداً ليحسم نتيجة الربع الثاني لصالحه بفارق 6 نقاط بواقع 10 مقابل 4 نقاط، لتكون النتيجة النهائية للشوط الأول لمصلحة نادي طرابلس 20 مقابل 8 نقاط .

وفي الربع الثالث من المباراة، كان نادي بنغازي أفضل حالاً واستحوذ على مجريات الربع الثالث متفوقاً بفارق نقطة وحيدة، بواقع 9 مقابل 8 نقاط، وعاد مجدداً نادي طرابلس في الربع الرابع والأخير، ليكرر انتصاره بنتيجة 14 مقابل 11 نقطة، متوجاً بذلك ببطولة ليبيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة . (وال – بنغازي) س أ / س ع/ ر ت

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