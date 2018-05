المنتخب الإيطالي يتعاقد مع المدرب مانشيني لمدة عامين

المتوسط:

أكدت تقارير صحافية إيطالية، اليوم الثلاثاء، أن روبيرتو مانشيني، مدرب نادي سان بطرسبورغ الروسي، توصل إلى اتفاق مع الاتحاد الإيطالي لتدريب المنتخب الوطني لكرة القدم.

وأوضحت صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” أن اللاعب الدولي السابق، البالغ 53 عاما، وافق على توقيع عقد يمتد لعامين، ينال بموجبه راتبا سنويا يبلغ مليوني يورو، على أن يتم الإعلان عن ذلك رسميا والتوقيع عليه بعد نهاية الموسم المحلي في روسيا، الأحد القادم.

وقبل الجولة الأخيرة من نهاية الدوري الروسي، يحتل زينيت المركز الخامس فيه بفارق عشر نقاط عن لوكوموتيف موسكو الذي ضمن اللقب.

وبحسب التقارير، لا يرغب زينيت التخلي عن مدربه، كما أن الاتحاد الإيطالي لا يريد دفع تعويض مالي للنادي للحصول على خدماته.

وانضم مانشيني إلى زينيت العام الماضي، ووقع عقدا لثلاثة أعوام يقدر أنه ينال بموجبه 4.5 ملايين يورو سنويا.

